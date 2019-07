Céline Dion | girandola di folli look a Parigi

Sembri uno scheletro! Céline Dion si mostra magrissima : Sabato scorso ha dato l’addio in lacrime a Las Vegas, esibendosi per l’ultima volta dopo 17 anni e 1.144 spettacoli nel suo mega-show al teatro “Colosseum” del Cesar Palace. A 51 anni Céline Dion, celebre cantante canadese che ha venuto oltre 200 milioni di album, passa a una nuova tappa della sua gloriosa carriera e annuncia l’uscita del prossimo album. Tuttavia i fan temono che la star non stia attraversando un buon periodo.-- A far scattare ...

Céline Dion ha detto addio alla lunga residency a Las Vegas dopo 16 anni : E 1141 concerti The post Céline Dion ha detto addio alla lunga residency a Las Vegas dopo 16 anni appeared first on News Mtv Italia.

Céline Dion : «Dopo sedici anni saluto Las Vegas» : Sabato 8 giugno è stata una data storica per i fan di Céline Dion: l’iconica superstar ha detto addio alla sua residency di Las Vegas, i suoi concerti fissi al The Colosseum at Caesars Palace, dopo 16 anni, 1141 show e oltre 4 milioni e mezzo di spettatori. Per l’occasione, il pubblico ha potuto godere di una performance davvero particolare: Céline ha presentato anche la nuova canzone “Flying on My Own”, tratta da “Courage”, l’album che uscirà a ...

Celine Dion anoressica? I fan "E' magrissima"/ Le foto che preoccupano : Celine Dion è anoressica? I fan sono preoccupati: "La cantante è magrissima". In rete le foto che mostrano l'incredibile dimagrimento

Céline Dion molto magra : la foto su Instagram preoccupa : Sorridente, ma magrissima: una delle ultime foto postate da Céline Dion su Instagram preoccupa in fan che si chiedono ormai da tempo come stia realmente la cantante. 51 anni e una carriera costellata di successi, l’artista da tempo è finita sotto la lente d’ingrandimento dei follower convinti che qualcosa non stia così bene come vorrebbe far credere. A scatenare i commenti un post pubblicato su Instagram in cui Céline sorride ...

Céline Dion e l’omaggio all’amato René Angélil : «La fortuna di avere condiviso lo stesso sogno» : Céline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline DionCéline Dion, 51 anni, volta pagina. La cantante, dopo 16 anni, lascia quella che è stata la sua «casa»: il palco della residency di Las Vegas, che l’ha accompagnata per quasi una vita, ed è pronta ad andare avanti. Gli ultimi tre anni sono stati un viaggio difficile per la star, dopo la scomparsa dell’amato marito ...

Mario Silvestrone : "A Operazione Trionfo duettai con Celine Dion. Subimmo il potere di Saranno Famosi - oggi faccio il fotografo" : “Il duetto con Celine Dion? Guai a chi me lo tocca”. Mario Silvestrone sorride e quel ricordo, ormai datato, viene custodito nella sua mente come fosse una reliquia. “Ancora oggi mostro con orgoglio il video ai miei amici, fu un privilegio meraviglioso di cui vado fiero”.I due si incrociarono all’interno del loft che accoglieva i ragazzi di Operazione Trionfo. Correva l’anno 2002 e Silvestrone ebbe l’onore di intonare per qualche secondo ...