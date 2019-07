Caduta Libera | il campionissimo Nicolò Scalfi sarà sconfitto | ecco quando

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) In molti lo hanno accusato di essere favorito dagli autori che avrebbero pensato per lui domande più semplici rispetto agli altri concorrenti. Fatto sta cheè diventato una costante del programma, condotto da Gerry Scotti su Canale5. Il 20enne ha portato a casa più di 650 mila euro con il record di puntate. Ma l’esperienza distarebbe per finire. A dimostrarlo ci sarebbe una Instagram story pubblicata dal ragazzo, in partenza per Zante con un amico (quindi non avrebbe più puntate da registrare). Secondo quanto si legge sui social, la sua sconfitta sarebbe prevista per il 5 di luglio e in ogni caso entro la metà del mese.vero? Anche fosse,può ritenersi più che soddisfatto: una vincita da capogiro e una parte nella storia dei quiz televisivi. FQ Magazine Elena ...

