huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Pari opportunità, pari obblighi. È questo il sottinteso dell’invettiva lanciata adal deputato di Fratelli d’Italia Federico. In questa calda estate romana, l’afa si fa sentire anche tra gli scranni parri, dove il dress code costringe gli onorevoli in giacche e cravatte evidentemente poco traspiranti. Non vale lo stesso per le onorevoli, che possono appellarsi a una maggiore libertà stilistica, tra canottierine, abiti scollati e gonne corte. Non ci sta, che in aula - e sui social - punta il dito contro le colleghe. Nonostante i richiami del vice presidente Rosato, toglie la giacca invocando all’uno vale uno: “Quello che vale per gli uomini, valga per le donne”.Concetto ribadito in un post apparso sul suo account Facebook, dove paragona il Parlamento a uno stabilimento balneare. ...

ZzuCicciu : RT @HuffPostItalia: 'Benvenuti a Montecitorio beach'. Mollicone (Fdi) si lamenta per le scollature delle colleghe - HuffPostItalia : 'Benvenuti a Montecitorio beach'. Mollicone (Fdi) si lamenta per le scollature delle colleghe -