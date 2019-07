Spal | nel 2018 raddoppiano i ricavi | oltre 57 milioni

Ciclismo su pista - European Games 2019 : splendido argento per Martina Fidanza - seconda nello Scratch alle Spalle di Kristen Wild : Prosegue con un’altra medaglia italiana la seconda giornata del programma del Ciclismo su pista agli European Games 2019 di Minsk (Bielorussia). Dopo il successo del quartetto femminile ed il secondo posto degli azzurri nell’inseguimento a squadre, Martina Fidanza conquista uno splendido argento nello Scratch confermandosi una delle atlete più promettenti del panorama internazionale. La 19enne bergamasca si presentava al via con ...

Ciclismo - European Games 2019 : Vasil Kiryienka profeta in patria nella prova a cronometro! Alle sue Spalle Oliveira e Barta : Vasil Kiryienka non delude le aspettative del suo Paese e si aggiudica la medaglia d’oro a cronometro agli European Games 2019 di Minsk. Il bielorusso, classe 1981, aveva già conquistato il primato ai Giochi continentali nella prima edizione di Baku, quattro anni fa. Una delle grandi punte e certezze del Team Ineos, già campione del mondo delle prove contro il tempo nel 2015, Vasil ha registrato un tempo di 33’03”, battendo di ...

Il ladro ucciso dal tabaccaio nel Torinese potrebbe essere stato colpito alle Spalle : Ion Stavila, il 24enne moldavo ucciso a Pavone Canavese durante un tentativo di rapina in tabaccheria, potrebbe essere stato colpito alle spalle da un unico proiettile esploso dalla pistola del tabaccaio Marcellino Iachi Bonvin, proiettile che ha raggiunto il cuore del ragazzo, lasciandogli una manciata di secondi per compiere qualche passo prima di crollare in terra esanime. È un'ipotesi ancora al vaglio degli investigatori e della procura di ...

Canada : Leclerc 3° alle Spalle delle Mercedes nelle FP1 : Nella prima sessione di prove libere del GP del Canada, Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno ottenuto il terzo e il quinto miglior tempo. Davanti a tutti le due Mercedes di Hamilton e Bottas. La pista si è rivelata più sporca del previsto per cui i tempi non sono stati particolarmente significativi. Charles ha percorso […] L'articolo Canada: Leclerc 3° alle spalle delle Mercedes nelle FP1 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Calciomercato Spal - sprint per Caputo : Parma superato - nell’affare una contropartita : Calciomercato Spal – La Spal continua a sorprendere, il club è reduce da un’altra buona stagione ed una salvezza strappata con i denti dopo una seconda parte molto importante. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi e l’intenzione è ripartire dalla certezza in panchina: Semplici. Il tecnico e la dirigenza sono al lavoro per costruire una squadra all’altezza, previsto l’arrivo di un attaccante di ...

Inter - Mazzoleni : 'Spalletti appese una mia foto nello spogliatoio con scritto 'è tosto'' : Il campionato si è concluso solo da poco più di una settimana e i verdetti sono stati molto importanti. Inter e Atalanta hanno raggiunto Napoli e Juventus in Champions League, con quest'ultima campione d'Italia con largo anticipo. Milan e Roma, invece, vanno in Europa League, con i giallorossi che dovranno disputare i preliminari visto che la Lazio, che ha vinto la coppa Italia, si è qualificata direttamente alla fase a gironi. Occhio, però, ...

Kinsey Wolanski - le immagini dell’invasione di campo della ragazza in finale di Champions League dagli Spalti e dal tunnel dello stadio [VIDEO] : Già detto di come sia stata la protagonista della serata di Champions League tra Tottenham e Liverpool, Kinsey Wolanski ha praticamente raggiunto il suo obiettivo: quello di pubblicizzare il sito per adulti del fidanzato, noto youtuber. Inoltre, è cresciuto a dismisura il seguito di followers sul suo profilo ufficiale Instagram. Chi è Kinsey Wolanski: l’industria del porno dietro la ragazza protagonista dell’invasione di campo durante la ...

Inter - la Curva Nord ringrazia Spalletti : “Con lui siamo tornati nell’olimpo europeo” : Non solo il presidente Zhang. E’ arrivato anche da parte dei tifosi, nel nome della Curva Nord, il ringraziamento verso l’ormai ex tecnico dell’Inter Luciano Spalletti. Ecco il messaggio del settore del tifo nerazzurro su Facebook. “La Curva Nord ringrazia mister Spalletti per il suo trascorso all’Inter. I risultati parlano per lui in termini di serietà e professionalità. Con lui l’Inter è stata ...

Spal - avanti con Semplici : sarà l’allenatore anche nella prossima stagione : Manca l’ufficialità, attesa domani, ma appare ormai certo che il matrimonio tra la Spal e mister Semplici continuerà. Incontro a pranzo, sul piatto non c’erano tanto gli aspetti contrattuali (il tecnico è legato al club fino al 2020) quanto le garanzie tecniche per proseguire un percorso fin qui molto positivo. Il patron Colombarini, il presidente Mattioli e il ds Vagnati hanno dato garanzie all’allenatore, che da parte ...

Spettatori Serie A - ultima giornata da record : i dati sulle presenze sugli Spalti nell’ultima giornata [DETTAGLI] : Spettatori Serie A – La Serie A TIM 2018/2019 va in archivio registrando il record degli ultimi nove campionati in termini di presenze allo stadio. Si sono recati sugli spalti 9.525.758 appassionati (in media 25.068 a partita), il miglior risultato dal 2009-2010, l’ultima annata in cui fu superata quota 25mila prima di quest’anno (25.375 Spettatori a incontro la media di quella stagione). Il match record della Serie A ...

Inter - Spalletti : “Io ai saluti? Imparare dal comportamento di Agnelli” : “Alla Juventus hanno messo in discussione Allegri dopo la partita con l’Ajax. Agnelli è andato in conferenza stampa e dopo ha cambiato allenatore. Secondo me si può Imparare da quel comportamento, poi non so…”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti dopo il 2-1 sull’Empoli in merito al suo probabile addio a fine stagione. “Abbiamo fatto una buona gara, è chiaro che avevamo un doppio ...

Il Milan crede nella Champions : la sfida con la Spal su DAZN : Siamo ormai arrivati all’ultima giornata di campionato con il Milan che ha possibilità di giocarsi le ultime carte di ottenere il quarto posto e tornare quindi a giocare la Champions League, competizione in cui i rossoneri mancano dal 2013-2014. Il destino di Romagnoli e compagni non dipende però dal risultato della sfida contro la Spal, […] L'articolo Il Milan crede nella Champions: la sfida con la Spal su DAZN è stato realizzato da ...

Allegri nella Hall of Fame del calcio italiano : “il mio successore alla Juve? Avrà una società forte alle Spalle” : “Consigli al mio successore? Non riesco a darli. Chi subentrerà al mio posto sulla panchina della Juventus Avrà una società forte alle sue spalle che gli consentirà di proseguire un percorso vincente che è nel Dna della Juventus. Oggi eravamo accanto a Marcello Lippi a pranzo ed insieme abbiamo vinto dieci scudetti e quindi la Juventus continuerà a vincere perché lascio una squadra vincente e che ha ancora da vincere”. Sono le ...