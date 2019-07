Premio Italia Giovane | via alle candidature per la 6ª edizione | innovatori sulle orme di

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Sono aperte le iscrizioni per l’2019 del, ideato dall’Associazione Giovani per Roma e presieduto dall’avvocato Franco Frattini, per valorizzare dieci brillanti ‘under 35’ che si sono distinti – ine nel mondo – per meriti artistici, scientifici e professionali, accadermi e personali. Tutti i premiati hanno in comune questi fattori: passione, sacrificio e d, ma soprattutto alta competenza. Un aspetto abilitante è sicuramente legato alla volontà di eccellere e alla creatività (in special modo nei settori innovativi e tecnologici). “Una sestache si prospetta di elevatissimo livello,” spiegano gli organizzatori, anche in virtù della speciale dedica dela Leonardo da Vinci, volendo cosi parteciparecelebrazioni per i cinquecento anni dalla scomparsa del più indiscusso tra i genini. ...

CanadainItalia : RT @IITalk: Jacopo Zenzeri @RBCS_IIT è il vincitore del Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2019. Il premio dà la possibilità di stringe… - FarooqA59056918 : RT @MinervaArmata: L’11 novembre 1926 nasce il Premio Bagutta; come scrive Monelli, “tra bicchieri pieni, mezzi vuoti, su un pezzo di carta… - SalaLettura : RT @MinervaArmata: L’11 novembre 1926 nasce il Premio Bagutta; come scrive Monelli, “tra bicchieri pieni, mezzi vuoti, su un pezzo di carta… -