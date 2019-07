Napoli-Parma | incontro per chiudere Sepe e Grassi | ma si parla anche di Inglese

Le trattative sull’asse Parma-Napoli : Sepe - Inglese - Grassi. E anche Ounas e Rog : Un asse caldissimo quello tra Parma e Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Al club emiliano, la scorsa stagione, sono finiti Inglese, Grassi, Sepe e Ciciretti. Tutte situazioni da risolvere e per alcune la soluzione sembra abbastanza semplice. Inglese e Sepe sono stati protagonisti di una buona stagione. Sembra però lontana da una conclusione positiva la trattativa per Roberto Inglese. in 25 presenze ha totalizzato 9 gol e 2 assist. Il Napoli ...

Il Parma tratta con il Napoli per Inglese - Grassi e Sepe : Uno dei club con cui il Napoli ha diverse trattative in corso è il Parma. La Gazzetta scrive che il club emiliano lavora per portare nella sua linea di attacco Roberto Inglese. Ma sono in piedi anche le piste Grassi e Sepe. Si devono limare gli accordi prima di chiudere Ancora da trovare il giusto compromesso tra domanda e offerta nel caso del riscatto di Sepe (balla meno di un milione ma è probabile che alla fine si raggiunga un accordo tra le ...

Gazzetta : Il Parma tratta con il Napoli per Inglese - Sepe - Ounas e Rog : Il Parma ha in piedi alcune trattative con il Napoli. La Gazzetta le mette in ordine. L’obiettivo principale del club emiliano per l’attacco è Inglese, di proprietà del club di De Laurentiis. Ma anche Sepe rientra tra gli obiettivi del Parma. Il club vorrebbe acquistare il portiere dal Napoli per 4 milioni. C’è poi un interesse per Ounas e per Rog. Il croato, di ritorno da Siviglia, è anche nel mirino del Cagliari, con il quale le ...

Gazzetta : il Parma cambia idea e tratta con il Napoli per tenere Inglese : Il Parma cambia idea e, secondo la Gazzetta dello Sport, oltre a riscattare Sepe come già deciso, punta a trattenere Inglese. Il ds Faggiano ha già intavolato le trattative con il Napoli per capire le reali possibilità i avere ancora il bomber in attacco per la prossima stagione, mentre anche il Bologna lo ha richiesto. Insieme a lui la società emiliana tratta anche per il prestito di Grassi. Per il Napoli si tratta sicuramente di una buona ...

FOTO – Inglese saluta i tifosi del Parma : torna a Napoli. Il post su Instagram : Il messaggio di saluto di Roberto Inglese per i tifosi del Parma Roberto Inglese ha postato su Instagram un messaggio in cui saluta e ringrazia i suoi tifosi del Parma. Il post: “Dieci mesi passati insieme…Grazie per il vostro calore e per avermi fatto sentire a casa. GRAZIE Parma” Leggi Radio Kiss Kiss, De Maggio: “Il Napoli prenderà sei giocatori, tre top! ADL vuole che Ancelotti costruisca una grandissima squadra! I ...

Il ds del Parma “Chiederemo al Napoli per Ounas e Rog” : Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha così parlato ai microfoni di Radio Marte degli ottimi rapporti che lì lega al Napoli soprattutto in chiave mercato “Inglese non è nostro, vedremo se arriverà altro dal Napoli” Rog e Ounas? ”Li volevamo anche a gennaio ma poi si sono fatte scelte diverse. A breve parleremo con il Napoli che è una società amica e ci ha sempre rispettato” Faggiano si è sbilanciato anche sui calciatori che ...