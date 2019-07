Lily Allen | Le mie figlie mi hanno salvata da droga | alcol e sesso Sono viva per

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) “Dopo anni die droghe, non so come io sia riuscita a sopravvivere”. È la rivelazione cheha fatto al The Guardian, ripercorrendo in un’intervista il momento buio che ha coinciso con la fase più scintillante della sua carriera musicale.“sorpresa di non essere morta dopo tutte lae le notti selvagge che ho vissuto agli inizi della mia carriera”, ha rivelato la popstar britannica che pubblicò il suo primo album nel 2006, diventando un fenomeno pop in tutto il mondo. Fu proprio il successo a renderla vulnerabile: “Milasciata andare al modo di vivere edonistico e tossico del mondo della musica. Uscirne illesi, coi neuroni saldi e senza danni fisici irreversibili, è quasi un’illusione”.ha raccontato come a salvarla siano state la famiglia e la maternità: “Nel ...

