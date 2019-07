“Cavalcami!” TI | Katia Fanelli bollente | le sue parole non sfuggono alla telecamera

caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2019)comincia a sfoderare l’artiglieria pesante. La “fotonica” bionda di Temptation Island 2019 non nasconde più la palese attrazione nei confronti del single Giovanni Arrigoni, colui che fin dall’inizio della sua esperienza nel reality di Canale5 l’aveva colpita. Nel corso della seconda puntata del docu-reality estivo di Mediaset,si è spinta fino a fare al tentatore una velata proposta piccante. “Cavalcami” ha detto osservandolo da lontano ma apparentemente rivolta alle amiche e compagne d’avventura. Gli occhi rivolti a Giovani, però, hanno chiarito le sue intenzioni e la natura della parola pronunciata. Purtroppo pere la sua indiscutibile simpatia, Giovanni Arrigoni sembrerebbe non essere particolarmente interessato. “La vedo come un’amica” ha detto descrivendo il loro rapporto mentre insieme agli altri giocava a “obbligo o verità”. La fidanzata ...

