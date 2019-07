(Di martedì 2 luglio 2019) Khadim Diop, ha 24 anni, viene dal Senegal ed era a bordoSea Watch 3. "L'unica cosa di cui avevamo paura era di essere riportati il Libia. Non è stato facile, ma questa donna, il capitano Carola Rackete, ci ha dato coraggio, non si è mai arresa". Matteo Salvini? "In parte ha ragione, vuole che l'Europa faccia la sua parte".