Autofocal | gli occhiali con messa a focale variabile | alternativi alle lenti progressive

(Di martedì 2 luglio 2019) Gli “over 45” che devono fare i conti con la presbiopia sono tantissimi: ad alcuni basta acquistareda lettura per vedere meglio da vicino, chi portava giàcorrettive per altri problemi alla vista, deve passare. Intel, Nvidia e altri hanno co-finanziato un progetto dell’Università di Stanford che ha portato alla realizzazione di un paio dichiamati “”. La loro particolarità è che variano il punto dia fuoco in tempo reale, quando chi li indossa sposta lo sguardo. È stato possibile impiegando, al posto delletradizionali, supporti ae la tecnologia di tracciamento oculare. Una tigre che passeggia in soggiorno, l’ultimo ritrovato della Realtà Aumentata di Google L’ingegnere elettrico Stanford Gordon ...

