Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 11 | 10

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per El Shaarawy i cinesi aspettano ancora - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson verso la Russia, Veretout piace ma il Milan è in vantaggio, su El Shaarawy...

Calciomercato Inter news/ Godin ufficiale : l'annuncio della società - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, è stato annunciato stamattina ufficialmente l'acquisto di Diego Godin.

Ultime Notizie Roma del 01-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale petrolati dalla redazione in studio Roberta per almeno 31 persone sono morte al 37 sono rimaste ferite nello schianto di un mini bus precipitato in una gola nel cashmere controllato dall’India il mezzo precipitato oggi da una strada di montagna dell’Himalaya non affrontava una curva ed è rotolato giù in un burrone profondo 150 metri che costeggia un ruscello roccioso l’autobus sia schiantato sulle ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ È fatta per Buffon - Perin via! - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: chiuso l'accordo con Gigi Buffon, si cerca una nuova squadra per Mattia Perin.

Calciomercato Milan News/ Nel mirino Khedira e Matuidi della Juve - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: asse di mercato con la Juventus. In mezzo al campo ecco l'arrivo di Sami Khedira e Blaise Matuidi.

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 non libera posti di lavoro - Renzi attacca : Pensioni ultime notizie: Quota 100 non libera posti di lavoro, Renzi attacca Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano gli attacchi di Matteo Renzi al governo e alle principali misure attuate da questa legislatura, in primis reddito di cittadinanza e Quota 100, provvedimenti che risultano, secondo l’ex premier, di non creare posti di lavoro e di non generare quel ricambio generazionale e professionale un tempo auspicato. Ecco i punti ...

Calciomercato Napoli News/ Dopo Manolas - Veretout a una condizione - Ultime Notizie - : Calciomercato Napoli News, ultime notizie lunedì 1 luglio 2019: Manolas ufficiale a 36 milioni, Jordan Veretout solo se parte Allan.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Autostrade - commissione Mit contro Aspi - 1 luglio - : Ultime notizie di oggi, lunedì 1 luglio 2019, Ultim'ora oggi. Autostrade, commissione Mit contro Aspi. Nomine Ue: popolari stoppano candidatura Timmermans.

Calciomercato Roma news/ Gerson alla Dinamo - dubbio Kolarov... - Ultime Notizie - : Calciomercato Roma news, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson parte verso la Russia, Veretout piace ma il Milan sembra essere in vantaggio.

Flessibilità Pensioni in uscita : Ultime Notizie sulla riforma - in cosa consiste? : La Flessibilità delle Pensioni in uscita è un tema divenuto molto caldo con le ultime riforme, che hanno rivoluzionato alcuni dettagli delle Pensioni. Con l’entrata in vigore della legge DL 4/2019, entrata in vigore lo scorso 29 gennaio 2019, sono cambiati diversi punti per quanto riguarda le regole nell’andare in pensione. Innanzitutto, c’è la cosiddetta quota 100, poi ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda le donne che vanno in pensione e ...