The Walking Dead | The TellTale Definitive Series arriverà su Xbox One | PS4 e PC via Epic

(Di lunedì 1 luglio 2019) Skybound Games ha annunciato che The: ThesuOne, PlayStation 4 e PC a partire dal 10 settembre.La versione per PC inoltre, come riporta DSO Gaming, sarà un'esclusivaGames Store. Per celebrare l'annuncio l'editore ha pubblicato anche un trailer che sarete in grado di visionare in calce a questo articolo.The: Thecontiene tutte e quattro le stagioni della serie, insieme a The: Michonne, il DLC 400 Days e diversi bonus digitali. Ci sono oltre 50 ore di gameplay in 23 episodi unici, oltre 10 ore di commenti degli sviluppatori, bonus dietro le quinte tra cui gallerie di concept e character art, un breve documentario "Return of The", ricreazioni fedeli di menu classici e un lettore musicale con oltre 140 brani musicali. La collezione include anche l'applicazione in ...

