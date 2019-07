Sky | “È fatta lascia il Napoli dopo 12 anni | i dettagli”

Rabiot Juventus - “Sky Sport” conferma : è fatta! Ecco i dettagli del contratto : Rabiot Juventus – La Juventus ha preso Adrien Rabiot, piovono conferme dopo l’anticipazione di Calciomercato.it. Ufficializzato Aaron Ramsey, la dirigenza bianconera ha piazzato l’affondo decisivo per il secondo innesto a parametro zero a centrocampo mettendo le mani sul francese in uscita dal Paris Saint-Germain. Ennesimo colpo a parametro zero di Paratici che senza spedere un euro (commissioni […] More