Porsche - Il prototipo della Taycan sfila a Shanghai

(Di lunedì 1 luglio 2019) Laha pubblicato alcune immagini di unsulle strade di. La vettura è ancora camuffata, ma il suo debutto in veste definitiva è ormai vicino ed è fissato per il mese di settembre. L'ambientazione non è casuale, visto che la Cina potrebbe rivelarsi uno dei mercati chiave per la sportiva elettricaCasa tedesca, che ha riscosso un successo superiore alle aspettative in fase di prenotazione.Foto spia ufficiali. Analizzando le immagini si notano ancora particolari fino a oggi osservati sui muletti, come i finti terminali di scarico integrati nel paraurti posteriore e le pellicole applicate ai fari anteriori per celarne la forma definitiva. La tinta nera di tutti gli elementi impedisce anche di inquadrare in maniera nitida i gruppi ottici posteriori. La, tuttavia, dimostra di voler utilizzare la siglasulla vettura.600 CV a batteria. ...

