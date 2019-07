Ozge Gurel | Biografia Della Protagonista di Bitter Sweet!

Serkan Çayoglu e Özge Gürel - in vacanza il gesto d’amore : l’attore stupisce : Özge Gürel e Serkan Çayoglu 2019, amore a gonfie vele dopo il successo di Cherry Season Ricordate quando Serkan Çayoglu e Özge Gürel cercavano di mantenere nascosta la loro storia d’amore nonostante i fan avessero già capito come stessero realmente le cose? Erano i tempi in cui Cherry Season aveva conquistato il cuore dei telespettatori che, a […] L'articolo Serkan Çayoglu e Özge Gürel, in vacanza il gesto d’amore: ...

Ozge Gurel e Serkan Cayoglu : gli ex divi di Cherry Season sono in vacanza a Positano : Ozge Gurel sta ottenendo un successo importante con la soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, la cui prima puntata è stata trasmessa il 10 giugno su Canale 5. La giovane attrice si sta godendo un periodo di vacanza in Italia con il compagno Serkan Cayoglu a Positano. I due innamorati, dunque, hanno scelto dapprima Napoli e poi la costiera amalfitana come meta romantica estiva, ed è stata proprio l'artista turca ad aggiornare i fan su ...

Bitter Sweet : Ozge Gurel fa una confessione sulla sua vita privata : Ozge Gurel di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore prende le distanze da Nazli? Sogni, speranze e rivelazioni. Ozge Gurel ha rotto il silenzio sulle pagine di TeleSette parlando del personaggio di Nazli in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e della sua vita privata. L’unica affinità con la dolce aspirante chef della soap opera in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì riguarda proprio la cucina, l’attrice ha ...

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore : Özge Gürel e Can Yaman ci parlano di Nazli e Ferit : Debutta domani su Canale 5, scopriamo di più riguardo ai due protagonisti attraverso le voci di Özge Gürel e Can Yaman.

