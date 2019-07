I cardinali ratzingeriani bocciano il Sinodo sull' Amazzonia

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Giuseppe Aloisi Almancano ancora quattro mesi, ma il dibattito dottrinale si è già acceso. Tra i più attivi spuntano i "", che si opporranno all'ordinazione di sacerdoti sposati Benedetto XVI ha da poco riaffermato l'inevitabilità delle discussioni interne alla Chiesa cattolica, che per il papa emerito deve però tendere all'unità. I, quelli che hanno firmato i dubia su Amoris Laetitia e gli altri che, durante il pontificato di papa Francesco, si sono distinti per rigidismo teologico-dottrinale, hanno sempre ricusato l'ipotesi dello scisma, ma è chiaro come ilstia per alimentare la riproposizione di uno schema persistente da sei anni a questa parte: da una parte i conservatori e dall'altra i progressisti. Le divergenze non verranno meno in vista di ottobre, anzi. Il cardinal Raymond ...