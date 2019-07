Disoccupazione in calo al 9 | 9% a maggio | minimo dal 2012

A maggio Disoccupazione in calo al 9 - 9% - ai minimi dal 2012 | Occupazione al top dal '77 : Il tasso di disOccupazione è sceso a maggio sotto il 10%, con una flessione di 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile al 9,9%. Cala anche il tasso di disOccupazione giovanile, sceso al 30,5%

Ad aprile il tasso di Disoccupazione in Italia è stato del 10 - 2 per cento : stabile rispetto a marzo e in calo rispetto ad aprile 2018 : Stamattina l’ISTAT ha pubblicato i nuovi dati sul lavoro che si riferiscono al mese di aprile. Le nuove rilevazioni hanno registrato un tasso di disoccupazione del 10,2 per cento, stabile rispetto a quello di marzo, e in calo dello 0,7

Disoccupazione : lieve calo in aprile - tasso al 2 - 4% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Perché non è tutto oro il calo della Disoccupazione in Europa e in Italia. Tempi più duri per i giovani : In Europa c’è stato un generale calo della disoccupazione. L’eccezione principale è rappresentata dalla Turchia. E l'Italia? In 15 tra regioni e province autonome il tasso di disoccupazione si è ridotto. Prima di celebrare, vale la pena di spostare l'attenzione ai dati relativi al solo 2018. Che mostrano come la disoccupazione resti uno dei problemi più profondi del nostro Paese...