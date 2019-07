Cdm,ok a ddl assestamento di bilancio

Via libera del CdM al ddl sull'diper scongiurare la procedura d'infrazione. Tra le risorse in più previste ci sono i maggiori introiti Iva legati alla fatturazione elettronica, il maggior dividendo della Cassa depositi e prestiti e i maggiori utili della Banca d'Italia. Nel ddl è prevista una riduzione del deficit per il 2019 dal 2,4% indicato nel Def al 2,04%, obiettivo che era stato indicato a dicembre al termine della trattativa sulla manovra con la Commissione europea.(Di lunedì 1 luglio 2019)