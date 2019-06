Sea Watch | Rackete arrestata Sfiorata la strage buonista

Sea Watch - Rackete : "Manovra sbagliata - ma era solo disobbedienza" : Sea Watch, Rackete: "Manovra sbagliata, ma era solo disobbedienza" "Non è stato un atto di violenza", spiega la comandante sulla sua scelta di entrare nel porto di Lampedusa senza autorizzazione. E definisce l'urto con la motovedetta della Gdf "un errore". L'Olanda: "Poteva andare in Tunisia". ...

Sea Watch - Carola : "Temevo suicidi tra i migranti - non volevo scontrarmi con la Finanza" : La comandante della nave olandese, ai domiciliari, parla di "atti di autolesionismo tra gli stranieri a bordo". E sullo speronamento della motovedetta delle Fiamme Gialle: "Ho sbagliato la manovra, mi scuso"

Le dure critiche di Francia e Germania sul caso Sea Watch : Carola Rackete, la comandante tedesca della Sea Watch 3 battente bandiera olandese, si è scusata con gli uomini della Guardia di finanza dopo il suo arresto, riconoscendo di avere compiuto una manovra sbagliata nel tentativo di attracco al porto di Lampedusa e riconoscendo i rischi dovuti anche alla differenza di dimensioni tra la nave e la motovedetta della Gdf. A riferirlo sono state fonti della stessa Ong. Le scuse Rackete le avrebbe ...

Sea Watch - il flop delle «relocation» e la finta solidarietà dell'Ue : C'è rabbia al Viminale per le accuse rivolte all'Italia sul caso Sea Watch. L'irrigidimento italiano sui flussi migratori secondo il ministro Salvini è diretta conseguenza...

"Potevamo rimanere schiacciati". Il racconto dei finanzieri speronati dalla Sea Watch : Davanti ai loro caffè, definiti "amarissimi", i cinque uomini della Guardia di Finanza hanno raccontato lo speronamento da parte della Sea Watch. Quella manovra azzardata per cui la capitana, Carola Rackete, ha chiesto poi scusa. Lo fanno davanti ai giornalisti del Corriere della Sera, raccontando gli attimi in cui hanno avuto paura per quella azione inaspettata da parte della nave della Ong. "Abbiamo solo intimato l'alt" dicono ...

Sea Watch - il giorno più lungo del capitano Carola. Domani l’interrogatorio : Nella sua notte piu' dura, il capitano Carola Rackete affronta da donna di mare chi in divisa il mare lo solca ogni giorno e arriva il primo gesto distensivo dopo oltre due settimane di tensione attorno alla Sea Watch3. La giovane capitana chiede scusa ai finanzieri per avere quasi provocato un incidente ai danni della loro motovedetta con una manovra di cui ora riconosce la pericolosita', finalizzata a portare a terra i 40 migranti sbarcati nel ...

Moavero : su Sea Watch decidono giudici : 22.30 "Nei confronti della comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, è stata aperta un'inchiesta e adottate misure da parte della magistratura italiana. In base alla nostra costituzione, i giudici hanno piena indipendenza dal governo. Con rispetto e fiducia ne attendiamo le decisioni". Così il ministro degli Esteri, Moavero Milanesi,risponde su Facebook al collega del Lussemburgo che gli ha rivolto un appello di liberare il comandante ...

Sea Watch - Vittorio Feltri : "La capitana Carola Rackete ha fatto l'eroina con i nostri soldi" : Non nutro alcuna antipatia per la cosiddetta capitana Carola, tedesca, impegnata al timone di una nave che raccoglie in mare i soliti disperati in cerca di approdo, di ospitalità e ovviamente di sussistenza gratuita. Costoro chiedono aiuto perché nei loro Paesi di provenienza vivono da cani, e proba

Cosa rischia ora la capitana della Sea Watch : Nella sua notte più dura, il capitano Carola Rackete affronta da donna di mare chi, in divisa, il mare lo solca ogni giorno. E arriva il primo gesto distensivo dopo oltre due settimane di tensione attorno alla Sea Watch 3. La giovane capitana chiede scusa ai finanzieri per avere quasi provocato un incidente ai danni della loro motovedetta con una manovra di cui ora riconosce la pericolosità. Una manovra finalizzata a ...

Sea Watch - Beppe Grillo : "La soluzione è quotarla in Borsa - lasciamo fare al mondo della finanza" : "Sono morti in 43, uno in più dei poveracci che sono bloccati sulla nave di fronte a Lampedusa" diceva Beppe Grillo che alimentava le tensioni tra ong e governo italiano: "Per il primo gruppo il mondo civile è contento se facciamo finta di niente, se non sbarcano quelli del secondo gruppo invece sia

Sea Watch - Carola rischia 12 anni. Francia e Germania attaccano l'Italia. Salvini : «No lezioni» : La Sea Watch 3 entra di forza nel porto di Lampedusa in piena notte rischiando una collisione con una motovedetta della Guardia di Finanza, 17 giorni dopo aver salvato una sessantina di migranti...

