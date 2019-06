Lontano da te 2 ci sarà? Il finale della prima stagione su Canale 5 potrebbe svelare la risposta : Lontano da te 2 ci sarà oppure no? I fan se lo chiedono a poche ore dalla messa in onda del finale della prima stagione della fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. La coppia inedita ha saputo regalare una tenera storia d'amore al pubblico di Canale 5 ma questo non è bastato, almeno non del tutto. Il buon esordio ha lasciato via via il posto ad un calo degli ascolti fino ad arrivare al di sotto del 10% di share e questo non gioca a ...

Lontano da te - la replica della prima puntata sarà disponibile su Mediaset Play : Questa settimana debutta su Mediaset la nuova fiction sentimentale con protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi, 'Lontano da te'. Domenica 9 giugno andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della serie, con i primi due episodi della prima stagione. Candela e Massimo si incontreranno per caso a Praga e finiranno per interferire involontariamente l'uno nella vita dell'altro. Per coloro che non avranno modo di seguire la puntata su Canale ...

Se sto Lontano dalla Rai un motivo ci sarà! La presa in giro di Fiorello : Mentre “La Stampa” rivela le cifre del suo ritorno in Rai (17mila euro ogni due minuti), lui ci scherza su: “Non ne prendo 17 ogni due minuti, ma 20 al minuto”Fiorello è da giorni al centro dei rumors per un suo presunto ritorno in Rai. Lo showman siciliano sarebbe l’asso nella manica dell’ad Salini, che avrebbe pronto per lui un progetto da svilupparsi tra tv (nello slot di seconda serata del lunedì, al posto di Che fuori tempo che fa di ...

La fine di un’era - De Rossi lascia la Roma : il suo futuro sarà Lontano dalla Capitale : Daniele De Rossi dice addio alla Roma: il centrocampista giallorosso pronto ad una nuova avventura lontano dalla Capitale Un risveglio amaro per i tifosi Romanisti: l’AS Roma ha infatti annunciato, questa mattina, l’addio di Daniele De Rossi. Il centrocampista giallorosso ha deciso di proseguire la sua carriera lontano dal club dove è cresciuto. A 35 anni, Daniele De Rossi ha deciso che è arrivato il momento di staccarsi dalla ...