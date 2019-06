Eclissi solare totale | Luglio inizia con uno spettacolo imperdibile | ecco come seguirlo

meteoweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2019) Il 22019 l’allineamento tra Sole, Luna e Terra darà vita ad un’. Gran parte del fenomeno si verificherà su un’area non popolata del Pacifico meridionale, ma il Sud America sarà abbastanza fortunato da poterlo ammirare. La totalità sarà visibile in particolare dall’Oceano Pacifico meridionale ad est della Nuova Zelanda alla regione di Coquimbo in Cile e in Argentina al tramonto, con il massimo di 4 minuti e 33 secondi visibili dall’Oceano Pacifico. Loinizierà alle 18:55 ora italiana, la totalità verrà raggiunta alle 21:22 e l’evento terminerà alle 23:50 (gli orari sono indicativi, variano in base alla località). Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio) In Italia non sarà possibile ammirare dal vivo lo, ma sono previste diverse dirette in streaming nel mondo per l’occasione, che pubblicheremo il 2su ...

francy_0207 : RT @corsainsalita: Questa linea temporale mostra come e quando le fasi dell'eclissi solare totale progrediranno dal punto di vista dall'Oss… - cespazio : RT @corsainsalita: Questa linea temporale mostra come e quando le fasi dell'eclissi solare totale progrediranno dal punto di vista dall'Oss… - corsainsalita : Questa linea temporale mostra come e quando le fasi dell'eclissi solare totale progrediranno dal punto di vista dal… -