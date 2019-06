Maverick Viñales MotoGP | GP Olanda 2019 | “Peccato per la pole | ma sono contento | possiamo

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) Ottima giornata in casa Yamaha ufficiale dal lato di, protagonista assoluto delle qualifiche con un secondo posto molto positivo alle spalle di un Fabio Quartararo in stato di grazia. L’iberico ha messo in evidenza un ottimo feeling con la pista di Assen fin dalle prime prove del venerdì ed è uno dei favoriti principali per il successo finale nel Gran Premio d’, ottava prova stagionale del Mondialeè così tornato in prima fila per la prima volta dopo la seconda piazza di Termas de Rio Hondo, al secondo appuntamento del campionato, mentre domani andrà a caccia del primo successo della stagione. “Peccato per la, macomunqueperché ciancora margini di miglioramento specialmente nel terzo settore, che per noi è molto difficile – dichiara il pilota della Yamaha nell’immediato post-qualifica ai ...

