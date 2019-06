Steven Adler dei Guns N’Roses ricoverato | si sarebbe accoltellato allo stomaco

Guns N' Roses - l'ex batterista Steven Adler si è pugnalato allo stomaco : Pina Francone Il 54enne si è accoltellato allo stomaco: ricoverato in ospedale a Los Angeles, non sarebbe in pericolo di vita Steven Adler, ex batterista dei Guns N' Roses, ha tentato il suicidio. Il 54enne si è accoltellato allo stomaco: ricoverato in ospedale a Los Angeles, non sarebbe in pericolo di vita. A darne notizia è il sito statunitense TMZ, secondo il quale il fatto si sarebbe verificato nel pomeriggio di giovedì 27 ...