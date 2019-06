Milano | due ragazzi disabili cadono nel Naviglio | uno morto | l' altro gravissimo

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Tragedia a Robecco sul(piccolo centro alle porte di). Duedi 27 e 32 anni sono caduti nelle acque delGrande, mentre in bicicletta percorrevano la ciclabile. Uno di loro è stato recuperato poco dopo in condizioni gravissime, l'è stato rinvenuto senza vita diverse ore dopo l'incidente. I due giovani, iscritti al Centro Diurnodi Macherio (comune in provincia di Monza e Brianza) stavano facendo una piccola gita con i loro accompagnatori. La gita e la tragedia Doveva essere una bella giornata spensierata, da trascorrere in compagnia, all'aria aperta e, invece, per due giovanibrianzoli, si è trasformata in una tragedia. I, assistiti dai loro accompagnatori, stavano percorrendo la pista ciclabile che, da Robecco conduce a Cassinetta costeggiando ilGrande (canale navigabile che da Tornavento arriva fino alla ...

