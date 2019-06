huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Lo sforzo di Marco Minniti di “Ridare i neuronisinistra”, come scriveva su Il Foglio del 24 giugno, non ha prodotto i risultati sperati. Tanto meno l’esempio della trionfale vittoria elettorale dei socialdemocratici danesi con una linea dura sull’immigrazione. La salita di alcuni esponenti del Pd sulla Sea, proni al modello Fratoianni (Nicola, il leader di Sinistra Italiana) è l’ennesima ondivaga posizione deldi Zingaretti sui migranti che l’ha condotto alle recenti sconfitte elettorali.Pare non capirlo il Pd. Astruso da sciogliere la contraddizione che lo accompagna da quando Renzi sottovalutò la questione dei migranti, nascondendola, senza accorgersi che arrivata ben prima di lui a lambire, negativamente, stati d’animo e sensibilità dei cittadini.Il Pd ha colto l’occasione della Seaper ...

EmyRoyaleagle : RT @SoniaGrotto: L’arrembaggio del Pd alla Sea Watch aumenta l'approssimazione del partito - marobe997 : RT @SoniaGrotto: L’arrembaggio del Pd alla Sea Watch aumenta l'approssimazione del partito - Sole56430949 : L’arrembaggio del Pd alla Sea Watch aumenta l'approssimazione del partito Ognuno è libero di pensarla come vuole, p… -