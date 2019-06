EA Access ha una data di lancio per PS4

Le chiavi di sicurezza ora possono creare codici di sicurezza Google per l’Accesso una tantum : Google ora è in grado di generare codici di sicurezza creati utilizzando le chiavi di sicurezza e utilizzabili una tantum per accedere a piattaforme legacy che non supportano direttamente le chiavi di sicurezza. Ad esempio, l'utente può aprire un browser Chrome e generare un codice di sicurezza che può essere inserito in Internet Explorer per accedere a un'applicazione web, app iOS, Safari, desktop remoti e altre applicazioni legacy che non ...

Nintendo Switch Mini : una serie di Accessori è apparsa nel catalogo di GAME Spagna : Da tempo ormai si susseguono numerosi rumor su Nintendo Switch Mini, la presunta nuova versione della console caratterizzata da dimensioni e prezzo contenuti che Nintendo apparentemente lancerà sul mercato entro la fine dell'anno.Voci di corridoio che, come riporta Nintendo Life, si sono intensificate ulteriormente nel corso delle ultime ore. La divisione spagnola del noto retail GAME ha infatti aggiunto al suo listino una serie di accessori ...

They Are Billions si arricchisce con una modalità campagna in single player e lascia l'Accesso anticipato : They Are Billions è un gioco di strategia Steampunk ambientato in un pianeta post-apocalittico. Attualmente il gioco è uscito dall'accesso anticipato ed ha aggiunto una modalità campagna.Come riporta Rock Paper Shotgun, "Il Nuovo Impero", così è chiamata la campagna single player, vi permetterà di vestire i panni di Quintus Crane, sovrano del Nuovo Impero, il cui obiettivo è di riconquistare le terre devastate dagli infetti. Durante questa ...

Switch Mini in arrivo? Il rumor parte da una mail di un produttore cinese di Accessori : HonSon Group è un'azienda cinese leader nella fabbricazione di accessori non solo per Nintendo Switch, ma anche per altre piattaforme. Recentemente l'azienda ha inviato una particolare mail dove si menzionano accessori dedicati ad una particolare versione della console della grande N nominata "Switch Mini".Secondo quanto riportato da Nintendo Everything, la società avrebbe inviato una mail ad utente Twitter, CptnAlex, ambasciatore di Wicked Cool ...

Call of Duty Black Ops : la modalità zombie della versione PC è inAccessibile da circa una settimana : Se anche voi giocate abitualmente alla modalità zombie del classico Call of Duty Black Ops (il primo capitolo per intenderci) avrete notato che da circa una settimana è impossibile accedere alla celebre modalità zombie.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la scorsa settimana i giocatori hanno notato un messaggio di errore che compare ogni qualvolta si tenta di accedere alla modalità dal menu principale del gioco. La modalità zombie è ...

Unicef-OMS : una persona su 3 non ha Accesso ad acqua potabile e sicura : Miliardi di persone nel mondo hanno scarso accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. Circa 2,2 miliardi di persone nel mondo non hanno servizi di acqua potabile gestiti in sicurezza, 4,2 miliardi non hanno bagni gestiti in sicurezza e 3 miliardi non hanno dei servizi di base per lavarsi le mani: è quanto emerge da un nuovo rapporto dell’Unicef e dell’Oms. Il rapporto rivela che 1,8 miliardi di persone hanno ottenuto ...

E3 2019 : in Star Wars Jedi Fallen Order i giocatori avranno Accesso ad una nave che fungerà da hub centrale : Dopo aver mostrato un esplosivo video gameplay dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order durante gli EA PLAY 2019, gli addetti ai lavori hanno speso qualche parola sulla Stinger Mantis, una speciale nave cargo che il giocatore potrà utilizzare come hub centrale.Come riporta VG247, possiamo per certi versi paragonarla alla leggendaria Normandy di Shepard (Mass Effect), in quanto al suo interno presenterà una mappa galattica ed gli alloggi ...

IKEA lancia una linea di prodotti gaming focalizzati sull'Accessibilità e gli eSport : IKEA sta collaborando con la società medicale UNYQ per lanciare una linea di prodotti gaming focalizzata sull'accessibilità e gli eSport, riporta Engadget.UNYQ progetta e vende prodotti per l'accessibilità creando arti protesici personalizzati e supporti per persone con disabilità. Ha sviluppato un metodo di scansione del corpo di una persona per creare prodotti stampati in 3D che si adattano perfettamente.IKEA ha tratto ispirazione da questa ...

Ikea ha lanciato una linea di Accessori per gamer : (Foto: Ikea) Ikea apre a una nuova gamma di accessori per gamer, che tuttavia non saranno acquistabili nei negozi sparsi in tutto il mondo ma sull’app ufficiale del colosso svedese. Questi gadget sono stampati in 3d e realizzati in collaborazione con Unyq, una società medicale che produce protesi e supporti per persone con disabilità o problemi fisici. Le due società avevano già collaborato in passato, come nel caso della sedia creata su ...