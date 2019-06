Bambini in ufficio con mamma o papà per le vacanze scolastiche

vanityfair

(Di venerdì 28 giugno 2019) «Ientrano fieri con il proprio badge nel luogo di lavoro dellao dele sono felici di trascorre delle giornate divertenti accanto a loro». Semplice. Così Maurizio Devescovi, direttore generale del gruppo assicurativo Allianz spiega questa questo nuovo progetto di welfare, per venire incontro alle esigenze familiari durante il periodo delle (lunghissime)estive dei figli. L’iniziativa si chiama «Allianz Time with Kids» e prevede di poter portare i propri(se in età da scuola elementare, dai 6 agli 11 anni) in. Non immaginateli seduti annoiati alla scrivania accanto ai genitori: è tutto organizzato per loro, con educatori professionisti e spazi dedicati, pur, comunque, con la possibilità di andare dai genitori qualora lo volessero. Le giornate deihanno una programmazione di attività ludico-didattiche ricca e variegata: ...

