Zoff su Buffon | «Non credo ai leader negli spogliatoi | comanda solo l’allenatore»

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dino, un grande al pari di Gigi, anche lui ha giocato per una vita nella Juve e oggi, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, promuove la decisione di Gigi. «Se vuole giocare ancora è giusto che lo faccia» Non reputa un problema la panchina, secondo Dino, la Juve avrà chiarito le gerarchie ai due portieri e non ci saranno problemi.resta un grande portiere, ma di certo non può pretendere di essere il titolare. Manon crede alla storia che il suo ritorno serva per aver unad aiutare o controllare il lavoro di Sarri «none non ho mai creduto alla storia deinelloo.. Per me nelle squadrevano eno gli allenatori e in questo caso comanderà Sarri» L'articolosu: «Nonail’allenatore» ilNapolista.

