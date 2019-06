Tiro a volo | European Games 2019 | lo Skeet maschile va allo svedese Nilsson Rossetti si

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Arriva un’altra medaglia dalper i colori azzurri in quel di Minsk, dove sono in corso di svolgimento gli. A mettersela al collo è il campione olimpico in carica delloGabrieleche totalizzando in finale lo score di 46/50 si prende il bronzo, in una gara complicata vinta da Stefan. Loinfatti rompendo 57 dei 60 piattelli a disposizione batte di misura il rivale della Repubblica Ceca Tomas Nydrle (56/60), vince l’oro nella rassegna e – soprattutto – conquista il pass, per il suo contingente, verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Una battaglia feroce decisasi al photofinish a favore dello scandinavo che si è dimostrato più freddo nell’ultima serie di. A completare la classifica, rispettivamente in quarta, quinta e sesta piazza, ci pensano infine il giovane danese Emil Kjelgaard Petersen ...

poliziadistato : Seconda medaglia d'argento??agli #EuropeanGames2019 di Minsk (Bielorussia) per la campionessa di tiro a volo delle… - poliziadistato : Ancora medaglie per gli atleti delle #Fiammeoro agli #EuropeanGames2019 di Minsk. Oro per #LucillaBoari nel Mixed T… - ItaliaTeam_it : BRAVOOOOOO! ?? Ai Giochi Olimpici Europei Valerio #Grazini argento nel trap! ???? RT per il terzo podio #ItaliaTeam… -