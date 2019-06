Il minimarket troppo caro! Romeno entra e spara col fucile

(Di giovedì 27 giugno 2019) Un litigio sui prezzialti delalla base del gesto folle dell'uomo di 46 anni che hato al commerciante, ma senza gravi conseguenze. L'aggressore adesso è incarce per tentato omicidio. Si lamenta del contocaro, litiga con il commerciante, torna cole gli. Un uomo di 46 anni di nazionalità rumena è stato arrestato oggi a Roma per averto due colpi di carabina ad aria compressa in unin zona Torre Gaia. Il titolare, un bengalese di 34 anni, non avrebbe riportato gravi conseguenze se non una ferita alla gamba e alcune contusioni.Il motivo scatenante sarebbero stati i prezzialti del negozio. Il commerciante e il cliente cominciano un diverbio sullo scontrino della spesa, che inizialmente non avrebbe portato a nulla. Il 46enne sulle prime allora si allontana, per poi però tornare con in braccio unad aria compressa ere un colpo addosso al negoziante, mancandolo, e un altro sulla bilancia. Il negoziante ha reagito cercando di sottrarre l'arma all'aggressore che però è riuscito a fuggire.