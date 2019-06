Lavaggio cervello sui bimbi, 18 arresti

Ore di intensi "lavaggi del" durante le sedute di psicoterapia, bambini suggestionati anche con l'uso di impulsi elettrici, spacciati per "macchinetta dei ricordi", un sistema per "alterare lo stato di memoria in prossimità dei colloqui giudiziari" e allontanare i piccoli dalle famiglie,dandoli in affido retribuito a conoscenti. E' quanto contestato nell'inchiesta "Angeli e Demoni" sulla rete dei servizi sociali della Val D'Enza, Reggino, che ha portato all'arresto di 18 persone, tra cui il sindaco Pd di Bibbiano.(Di giovedì 27 giugno 2019)