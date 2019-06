European Games 2019 oggi | orari | programma | tv e streaming Il calendario di tutte le

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) giovedì 27 giugno va in scena la quinta giornata di gare agli European Games, competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk. Tante carne al fuoco, sfilza di medaglie in palio ed eventi da non perdere: in scena il lo skeet nel tiro a volo, le finali della canoa, del tiro a segno e del ciclismo su pista, senza dimenticarci dello spettacolare beach soccer. Non ci si annoierà di certo.

