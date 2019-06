Davig Cage parla del rapporto di esclusività con Sony | ormai concluso

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) I titoli Quantic Dream sono da sempre stati associati ain quanto pubblicati in forma di esclusive, tuttavia da qualche tempo è scaduto l'accordo tra le due compagnie e di fatto i vari titoli sono diventati multipiattaforma. Durante il Gamelab 2019 David(boss di Quantic Dream) ha raccontato qualche curiosità sulla fine della collaborazione.Come riporta Gameractor, ecco le parole usate dadurante l'intervista:"Dopo aver lavorato 12 anni in esclusiva conabbiamo capito che era arrivato il momento di andare per la nostra strada. Volevamo creare più di un gioco alla volta, volevamo diventare il publisher di noi stessi, cosa che abbiamo fatto con la pubblicazione di Heavy Rain e Detroit Become Human su PC. Ora ci sentiamo pronti per iniziare questo nuovo viaggio. Quando abbiamo incontrato i ragazzi di NetEase abbiamo capito che erano le persone giuste, in quanto ...

