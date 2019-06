Dacia Maraini | “Viviamo in tempi bui | avverto il pericolo di nuove guerre | ma spero di

huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Quando ho perso mio figlio, con cui conversavo di notte sotto le coperte e a cui raccontavo del mondo aspettando che nascesse; quando a tradimento quel bambino con cui giocavo segretamente e che già tenevo in braccio prima ancora che avesse aperto gli occhi è morto, sono stata sul punto di morire anche io”. Lo scrive- la scrittrice italiana vivente più conosciuta e tradotta al mondo assieme a Elena Ferrante – in “Corpo Felice”, il suo nuovo romanzo uscito per Rizzoli, che presenta a Roma in una delle giornate più calde dell’anno poco prima di trasferirsi a Pescasseroli, in Abruzzo, dove ha una casa da molti anni. C’è chi dice che quando c’è lei in una stanza, l’atmosfera si ripulisca da sola, visti i suoi modi attenti, delicati e gentili che riesce a trasmettere ...

