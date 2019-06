Vertice G20 a Osaka | da domani Conte in Giappone Attese concentrate su guerra

ilfogliettone

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Nel fine settimana tutti i riflettori saranno accesi su, in, dove il 28 e il 29 giugno i leader della Terra si riuniranno per ildel G20, durante il quale dovrebbe essere discussa una vasta gamma di argomenti. Ledei media sembrano peròsulla possibilità che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e quello della Cina, Xi Jinping, raggiungano un accordo che metta fine allacommerciale tra i due Paesi. Gli Stati Uniti hanno rapporti complicati non solo con la Cina ma anche con la Russia, con le relazioni considerate al punto più basso dai tempi dellaFredda.Un occhio attento sarà quello dell'Ucraina, visto che uno degli argomenti discussi dovrebbe essere la fine dell'aggressione di Mosca. Trump e Putin saranno impegnati nel primoda quando Volodymyr Zelensky è diventato presidente dell'Ucraina. Xi secondo alcuni ...

