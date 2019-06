Tom Holland ha dimostrato di essere un vero supereroe salvando una fan in difficoltà

Tom Holland ha negato i rumors secondo cui starebbe frequentando Zendaya : E in generale, ha detto di essere single al momento The post Tom Holland ha negato i rumors secondo cui starebbe frequentando Zendaya appeared first on News Mtv Italia.

Torna Spiderman ma Tom Holland mette in guardia 'Non guardate il trailer se non siete già stati a vedere Avengers : 'State per vedere il trailer di Spider-Man: Far From Home ma se non avete ancora visto Avengers: Endgame non guardate questo video perché contiene degli spoiler importanti. Se invece avete già visto ...