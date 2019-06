Riprendono i concerti di Dodi Battaglia per Perle | biglietti in prevendita e info date

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Idiperripartono come promesso dall'artista. Già annunciato il tour, con lee lermazioni per accedere alladei tagliandi di ingresso. Continua così l'esperienza della tournée legata alle rarità che poco spesso sono state portate in concerto dai Pooh in 50 anni di carriera, quella carriera che hanno concluso con l'ultima data al palasport di Casalecchio di Reno il 30 dicembre del 2016. Isono insecondo le modalità indicate nel calendario e per tutte leappena annunciate e che potrebbero aggiornarsi con nuovida rendere noti nei prossimi mesi. La prima parte della tournéeè stata racchiusa in un album che contiene anche un singolo inedito scritto da Giorgio Faletti e intitolato Un'Anima. Il cofanetto è anche rilasciato in più versioni, compresa quella in vinile in edizione ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Riprendono i concerti di @DodiBattaglia per #Perle, biglietti in prevendita e info date - OptiMagazine : Riprendono i concerti di @DodiBattaglia per #Perle, biglietti in prevendita e info date -