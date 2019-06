Modalità Zen al debutto su OnePlus 5 e 5T con le OxygenOS Open Beta 35 e 33 | le ultime di

Modalità Zen al debutto su OnePlus 5 e 5T con le OxygenOS Open Beta 35 e 33 : I due firmware Beta seguono da vicino quelli rilasciati nei giorni scorsi per flagship del 2018 e ne condividono buona parte del changelog L'articolo Modalità Zen al debutto su OnePlus 5 e 5T con le OxygenOS Open Beta 35 e 33 proviene da TuttoAndroid.

Le Modalità Zen e registrazione dello schermo all'esordio su OnePlus 6 e 6T con le ultime Open Beta : Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, dunque, arrivano su OnePlus 6 e 6T alcune delle funzionalità di OnePlus 7 e 7 Pro

OnePlus 7 - la Modalità Zen ti blocca il telefono per 20 minuti : (Foto: OnePlus) Sono quattro le regole della modalità Zen, fortemente voluta dal ceo Pete Lau sui nuovi OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro: non si può fermare una volta avviata, le notifiche saranno disattivate per tutta la durata (20 minuti), si potranno ricevere chiamate e effettuare solo quelle di emergenza e, infine, tutte le applicazioni saranno bloccate tranne la fotocamera. Prerogativa della nuova versione dell’interfaccia proprietaria OxygenOs ...