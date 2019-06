Il Pd si è spaccato sugli accordi con la Libia 

agi

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Scoppia un nuovo caso all'interno del Partito Democratico, questa volta sulla proroga delle missioni all'estero e, in particolare, sulla Libia. Il gruppo parlamentare dem alla Camera, infatti, ha proposto una propria risoluzione che mira a rafforzare gli aiuti con l'obiettivo di accelerare la stabilizzazione del Paese. Primi firmatari della risoluzione sono l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti - che deglicon la Libia è stato l'autore nel governo Gentiloni - e la deputata Lia Quartapelle. Il documento presentato dal Pd, tuttavia, non è piaciuto a una fetta del partito, in tutto 6 deputati, che hanno preferito firmare la risoluzione trasversale presentata dal deputato Leu Erasmo Palazzotto, che mira alla sospensione deglicon la Libia, anche alla luce delle condizioni in cui sono detenuti in quelli che appaiono come dei veri e propri lager. "Appare evidente l'urgenza ...

