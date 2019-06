IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 | anticipazioni replica del 27 giugno 2019

tvsoap

(Di mercoledì 26 giugno 2019)puntata Ildi giovedì 27dell’episodio n. 28): Antonio (Giulio Corso) dovrà pagare le conseguenze del suo colpo di testa. E chissà che il ragazzo non finisca per perdere entrambi i lavori che attualmente sta svolgendo… Umberto (Roberto Farnesi) chiede ad Adelaide (Vanessa Gravina) di investigare sul passato di Luca (Francesco Maccarinelli), ma teme che il giudizio della cognata non sia troppo obiettivo… Andreina (Alice Torriani) sta organizzando un piano di fuga senza che Vittorio (Alessandro Tersigni) ne sappia niente… Potete leggere l'articolo IL3:del 27su Tv Soap.

