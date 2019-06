A Lampedusa per opporci alla disumanità

Migranti : Faraone - 'a Lampedusa staffetta dem per Sea Watch3' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "A partire dalle prossime ore il Pd Sicilia garantirà una presenza organizzata e continua a Lampedusa per monitorare la situazione della Sea Watch3, ferma a largo dell’isola, e continuare a chiedere che il governo consenta lo sbarco dei Migranti". Ad annunciarlo su Fb

Il porto di Lampedusa rimane chiuso solo per le Ong : gli sbarchi continuano : Il porto di Lampedusa rimane chiuso per la Sea Watch, ma intanto gli sbarchi continuano. Otto migranti, probabilmente originari della Tunisia, sono infatti arrivati sull'isola con un barchino trainato da una motovedetta. "L'accoglienza funziona solo per chi arriva autonomamente a Lampedusa, mentre chi è stato salvato da Sea Watch rimane ancora in attesa. Sembra che i diritti delle persone dipendano da chi li salva. Se si è stati salvati da una ...

Silvio Berlusconi - la prima volta nella villa in Lampedusa : delirio sull'isola per il Cav : C'è sempre una prima volta. E domenica è stata la prima volta di Silvio Berlusconi nella casa acquistata anni fa a Lampedusa. Il leader di Forza Italia si è palesato sull'isola in Sicilia, dove è stato preso d'assalto da turisti e Lampedusani. Atterrato con un volo privato, in molti hanno chiesto a

Lampedusa - la costosissima isola degli immigrati : quanto si spende per una vacanza : Dici Lampedusa e pensi ai migranti. Ai barchini che partono dal Nordafrica carichi di profughi illusi di trovare un mondo migliore attraversando il Mediterraneo. Carrette del mare e gommoni pilotati da trafficanti di esseri umani senza scrupoli che si bloccano a qualche chilometro dalle coste dell'

Immigrazione - il video che svela il trucco degli scafisti : come fanno arrivare le persone a Lampedusa : Un video girato da un aereo del progetto Mas dell'Agenzia Frontex documenta il trasbordo di un gruppo di migranti da un motopesca su una imbarcazione più piccola. Il tutto avviene a circa 60 miglia a sud dell'isola di Lampedusa. La nave madre - subito dopo il trasbordo - si è allontanata puntando ve

Due operazioni anti scafisti a Lampedusa : nove arrestati : Mauro Indelicato Immagine di repertorio Le operazioni sono state coordinate dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e condotte da Polizia e Guardia di Finanza: scoperti nove scafisti a Lampedusa A Lampedusa gli sbarchi negli ultimi giorni appaiono in aumento, specialmente rispetto al mese scorso: complice il bel tempo, l’isola vede l’intensificarsi del fenomeno dei cosiddetti “sbarchi fantasma”, approdi cioè di barconi o ...

Migranti - i porti sono aperti : in 81 sbarcano a Lampedusa : Il gruppo partito da Zwara era stato avvistato ieri pomeriggio a 25 miglia da Lampedusa. Il caso Sea Watch invece si...

Migranti : sbarcati in 45 a Lampedusa - Sea watch ancora ferma con 43 persone a bordo : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Mentre la nave Sea watch con a bordo 43 persone è ancora ferma a 17 miglia da Lampedusa, poco fa sono sbarcate sull'isola 45 Migranti, tra cui donne e bambini. "Sono arrivati su due imbarcazioni e soccorsi dalle forze dell'ordine - dice al'Adnkronos il parroco don Carm

A Lampedusa approdano direttamente 45 migranti. Per il governo - i porti sono chiusi. A Unhcr preoccupa decreto sicurezza bis : Un gruppo di 45 immigrati, fra cui due bambini e una donna incinta, sono stati recuperati, praticamente sotto costa a Lampedusa (Ag), dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. I Migranti sono stati portati all'hotspot. Sarebbero originari del Senegal, Costa d'Avorio, Kenya e Somalia. Intanto al largo di Lampedusa, in acque internazionali, continua a stazionare la nave Sea Watch con 43 naufraghi, alla quale e' stata ...

Migranti - imbarcazione con 45 persone a bordo sbarca a Lampedusa. A bordo anche donna incinta e due bambini : Mentre il governo e l’equipaggio della Sea Watch portano avanti da sette giorni l’ultimo scontro sull’autorizzazione allo sbarco dei 43 Migranti a bordo della nave che si trova in attesa a 16 miglia da Lampedusa, un’altra imbarcazione con 45 persone a bordo è arrivata nell’isola approdo della maggior parte delle carrette del mare che partono dalla Libia. A intercettarli, ormai sotto costa, sono state ...

Sea Watch 3 - nave ong ferma al largo di Lampedusa con 43 persone a bordo per il quinto giorno consecutivo : La nave Sea Watch 3 è bloccata a quindici miglia da Lampedusa con 43 persone a bordo per il quarto giorno consecutivo. L’imbarcazione della ong tedesca si mantiene al limite delle acque territoriali italiane in attesa di poter far scendere i migranti soccorsi martedì 11 giugno a 47 miglia dalle coste libiche. A bordo, dopo lo sbarco autorizzato dal Viminale di 10 migranti, restano 43 persone, tra cui tre minori di cui uno con meno di 12 ...

Migranti - Salvini : “Sea Watch al largo di Lampedusa? Per me può stare nel Mediterraneo fino a Capodanno” : “Sono stati autorizzati a scendere bimbi, donne incinte e malati. Io voglio il bene di tutti ma per quello che riguarda questa nave fuorilegge per me può stare lì per settimane, per mesi, fino a Capodanno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando lo sbarco a Lampedusa di alcuni dei Migranti della Sea Watch. “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti, per scelta di questi sequestratori di ...

È la spiaggia dei Conigli a Lampedusa la più bella d’Italia 2019 per TripAdvisor : La spiaggia dei Conigli di Lampedusa è stata eletta la più bella e recensita d’Italia. TripAdvisor, anche per il 2019, ha inserito la stupenda spiaggia dei Conigli di Lampedusa nella Top 10 delle spiagge Italiane più belle. Segue Cala Rossa di Favignana e la spiaggia di Tropea in Calabria. Lampedusa. Tra la Sicilia e l’Africa spunta una delle isole più belle d’Italia e del mondo. In compagnia di Linosa e Lampione, ...