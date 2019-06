ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) Unprogrammato per curare le persone sane. Si chiama Hunova ed è un dottore specializzato in ortopedia, neurologia, geriatria, pediatria e medicina dello sport. Ne parla oggi Il Sole 24 Ore. Lo ha realizzato Movendo Technology, startup partecipata dall’Istituto italiano di tecnologia e dalla farmaceutica Sergio Dompé. In Italia ne esistono 30 esemplari (nel mondo 70 in tutto). Ilriesce a prevedere se un anziano è a rischio cadute e a prescrivergli un piano di allenamento o riabilitazione personalizzato (scegliendo tra 200 esercizi e 30 percorsi riabilitativi) per evitarle. Basta una visita di venti minuti. Hunova interagisce con il paziente monitorando 130 parametri biomeccanici e neurologici e acquisendo 19mila informazioni che poi vengono elaborate con tecniche di machine learning e intelligenza artificiale. Hunova è stato presentato alla comunità scientifica in occasione ...

carlaruocco1 : Ci sono mestieri intoccabili, che devono essere tutelati dalla voracità della tecnologia! Come quello dei pizzaioli… - francescoseghez : Impressionante vedere come è cambiata la piramide demografica italiana in soli dieci anni. Davvero pensiamo che i r… - napolista : Un robot che previene gli infortuni. Da settembre sarà impiegato anche per gli sportivi Una ideazione di Movendo Te… -