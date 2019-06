Salerno | bimba morta in ospedale | sarebbe stata strangolata

Arrestato il padre della bimba di 8 mesi morta a Salerno : Giuseppe Passariello è in custodia cautelare nel carcere di Salerno per pericolo di fuga. La madre rimane indagata. È stato Arrestato Giuseppe Passariello, il padre della piccola di 8 mesi morta nella notte di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno . La bambina era arrivata al pronto soccorso Umberto I di Nocera con diverse ecchimosi ed escoriazioni sul corpo. L'uomo di 37 anni è in custodia cautelare nel ...

