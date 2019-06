Federica Panicucci a New York con i figli senza Marco Bacini | tutte le foto

Federica Panicucci Nei Guai : Doppia Condanna Per La Conduttrice! : Brutto periodo per Federica Panicucci, la conduttrice dall’eterno sorriso, in questi giorni probabilmente avrà poca voglia di sfoggiare la sua splendida bocca. Pare infatti che, non una, ma due condanne si siano fiondate sulla conduttrice di Mattino Cinque come un fulmine a ciel sereno. Ecco cosa è successo! A muovere le accuse contro la Panicucci sono stati i figli di una delle icone del cinema mondiale, stiamo parlando di Audrey Hepburn, ...

Mattino 5 - Federica Panicucci porta in studio il fidanzato e lo fa davanti a tutti : Ultimo giorno per Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che oggi hanno salutato il pubblico di Mattino 5 per la pausa estiva. I due padroni di casa hanno ringraziato i telespettatori per l’affetto dimostrato in questa edizione particolarmente fortunata. Il programma – contenitore della mattina di Canale 5 ha infatti raggiunto risultati eccezionali tenendo il passo all’agguerrita concorrenza di Rai1. “È stata una stagione ...

Federica Panicucci chiude Mattino 5 : le parole del direttore di rete : Mattino Cinque, parla Giancarlo Scheri: “Panicucci-Vecchi perfetti padroni di casa” Piano piano i programmi si chiudono e augurano una buona estate ai telespettatori che li hanno seguiti con affetto e partecipazione. Dopo La prova del cuoco e Uomini e Donne è arrivata l’ora anche di Mattino 5 condotta anche quest’anno da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Una dodicesima edizione di successo, come ha sottolineato il ...

Federica Panicucci balla un lento con il fidanzato Marco Bacini nell'ultima puntata di Mattino 5 (video) : Ultimo giorno di scuola per Federica Panicucci che, proprio oggi, festeggia la puntata numero 176 (e la decima stagione consecutiva) alla guida di 'Mattino 5', il contenitore mattutino della rete ammiraglia Mediaset. Prima di congedarsi dal proprio pubblico, la conduttrice ha fornito una serie di importanti consigli per l'estate alle porte: dai look da sfoggiare sulle spiagge ai tormentoni da ascoltare sotto l'ombrellone. ...

Mediaset - gira una voce clamorosa su Federica Panicucci : "Forse è la volta buona" - prospettive trionfali : prospettive trionfali per Federica Panicucci a Mediaset. La signora di Mattino 5 secondo Alberto Dandolo su Oggi sarebbe in procinto di affrontare una "rivoluzione professionale". "A Cologno Monzese - scrive la piccante penna di Dagospia - si fa infatti sempre più insistente la voce che vorrebbe la

Federica Panicucci condurrà un talent show dopo Mattino Cinque? : Music Farm torna con la conduzione di Federica Panicucci? L’indiscrezione Federica Panicucci potrebbe presto approdare in prima serata. Con la stagione televisiva 2018/19 agli sgoccioli, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui programmi che coloreranno il prime time dopo l’estate. A quanto pare la conduttrice di Cecina potrebbe presto essere al timone di un talent show, Music Farm per la precisione. Almeno questo è quanto è ...

Federica Panicucci a Mattino Cinque spiazza : “Mi autodenuncio!” : Mattino 5, Federica Panicucci su Pamela Prati: “Non ci sto capendo più nulla!” Ha fatto sorridere il pubblico in studio, ma sicuramente anche quello da casa, la bella e brava Federica Panicucci che questa mattina a Mattino Cinque ha iniziato la parte dedicata al caso Pamela Prati e Michelazzo-Perricciolo con una confessione tra lo spiazzante e il divertente: “Non ci sto capendo più nulla, lo confesso, e mi ...

Federica Panicucci si complimenta con la d’Urso : “Ha fatto bene!” : Barbara d’Urso: Federica Panicucci le fa i complimenti per il Grande Fratello Federica Panicucci a Mattino 5 ha commentato ciò che è avvenuto ieri sera durante la diretta del GF 16. In particolar modo, la bionda conduttrice si è focalizzata sul chiarimento avvenuto tra Francesca De André e il suo, forse ex, fidanzato Giorgio Tambellini. Federica ha anche fatto i complimenti a Barbara d’Urso per il modo in cui ha saputo gestire ...

“Come fai?!”. Federica Panicucci - foto da 10 e lode. Ma i fan vogliono il suo segreto : “Tra una pausa e l’altra della diretta di Mattino 5”, scrive Federica Panicucci sotto alla foto che la immortala in studio ed è subito Boom di like e di commenti. Lo scatto ha totalizzato oltre 27mila ‘mi piace’ e quasi 700 messaggi in poche ore. La conduttrice, 51 anni, ha voluto condividere con i suoi tanti follower di Instagram un momento di pausa dalla diretta di Mattino Cinque. Ha mostrato il suo look, ancora una volta vincente, ...

Pamela Prati - Federica Panicucci : "La polizia sta indagando sui presunti figli. Potrebbero esserci reati" : "La polizia avrebbe indagato in merito all'esistenza dei figli in affido. Qui ci sono dei reati, tipo sostituzione di persona. Stiamo parlando di una cosa grave in questo caso". Federica Panicucci, in diretta a Mattino 5, entra nel merito del caso di Pamela Prati e della farsa del matrimonio con Mar