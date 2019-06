Epidemia di encefalite fa una strage | «Morti 152 bambini» Bufera su politici e governo

Epidemia di encefalite acuta in India : morti almeno 103 bambini : In India sono ormai 103 i bambini morti nello Stato di Bihar, per un’Epidemia di encefalite acuta: lo hanno reso noto le autorità, come riferito dalla BBC. almeno 200 pazienti, molti dei quali minori sotto ai 10 anni, sono ancora in cura in ospedale. Le autorità hanno precisato che hanno riferito che molte vittime sono decedute per ipoglicemia o basso livello di zuccheri nel sangue. Il governo Indiano ha fatto sapere che “estenderà ...