Che hai fatto alla faccia? Sniffi l' umido? Paola Turci insultata dopo un

Paola Turci - offese per tweet critico sulle Olimpiadi : "Che hai fatto alla faccia? Sniffi l'umido" : Nella giornata di ieri è stata proclamata l'assegnazione da parte del Cio a Milano e Cortina per quanto riguarda le Olimpiadi invernali del 2026. In Italia più o meno tutti abbiamo fatto salti di gioia, mentre altri come Paola Turci hanno riservato delle critiche all'amministrazione grillina di Roma, che non ha voluto le Olimpiadi del 2024."E a Roma, la città più bella del mondo, vanno le Olimpiadi della monnezza", ha twittato la cantante, ...

Annunciato il cast di The L Word : Generation Q - ecco chi affianCherà Jennifer Beals - Kate Moennig e Leisha Hailey nel revival : Il cast di The L Word: Generation Q comincia a prendere forma. Dopo l'annuncio del titolo e del debutto autunnale, abbiamo finalmente qualche informazione in più sugli interpreti e i personaggi di questo nuovo capitolo delle serie cult firmata Showtime. Ad affiancare le tre superstiti del cast originale – Jennifer Beals, Kate Moennig e Leisha Hailey – saranno Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni e Rosanny Zayas. I loro personaggi ...

Lady Gaga ha un importante consiglio su cosa dovresti chiedere a qualcuno Che hai appena conosciuto : Potenti parole in occasione della Pride Week The post Lady Gaga ha un importante consiglio su cosa dovresti chiedere a qualcuno che hai appena conosciuto appeared first on News Mtv Italia.

Justin Bieber è tornato in studio di registrazione e con lui c’è anChe Hailey Baldwin : Aww <3 The post Justin Bieber è tornato in studio di registrazione e con lui c’è anche Hailey Baldwin appeared first on News Mtv Italia.

Il (terribile) bug di Twitter che invia notifiche all’utente Che hai smesso di seguire : Twitter ha un bug che ti notifica il nome degli utenti che smettono di seguirti (foto: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) Un bug di Twitter ha inviato a un numero indefinito di utenti delle notifiche push ogni volta che qualcuno smetteva di seguirli sul social network. Al posto di limitarsi a computare la perdita di un follower, la notifica avvisava al contrario – ed erroneamente – che l’utente ne aveva guadagnato uno nuovo (insomma ...

Vicenza - giallo della porcilaia : Dna conferma Che l'unghia ritrovata è di Virginia Mihai : Una segnalazione, poi rivelatasi completamente infondata, ha consentito di riaprire un ‘cold case’ e trovare la soluzione al mistero di una, forse due donne, scomparse nel nulla da decenni. La chiave del giallo era nei pressi di un terreno di 200 metri quadri, setacciato per settimane dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Vicenza Hans Roderich Blattner, con il supporto delle tecnologie più moderne. Così si è arrivati a ...

Pamela Prati - l’ex fidanzato Francesco Cordova : “Ci siamo amati per 7 anni. Torna da me - hai bisogno di un uomo Che ti protegga” : “Pamela, Torna da me. Chiamami, mi manchi e voglio aiutarti. Hai bisogno di un uomo che ti protegga e quello sono io“. A parlare così è l’ex fidanzato della showgirl, Francesco Cordova, che al settimanale Diva e Donna ha raccontato la nascita della storia d’amore. Tra i due ci sono 23 anni di differenza: “Tu lo sai, ci siamo amati per sette anni e sei stata la donna più importante della mia vita: so che sei solo una ...

L’intelligenza artificiale Che riconosce se hai photoshoppato una foto : (foto: Adobe) Adobe presenta una nuova intelligenza artificiale che potrà finalmente svelare in modo inequivocabile quando una foto è stata modificata. Lo strumento definitivo contro i ritocchini degli influencer su Instagram? Caso classico: foto al mare in costume con posa tattica, sembra tutto molto bello, ma perché l’orizzonte è ondulato e le linee verticali tutte curve? Semplice, perché si è andati pesanti di Photoshop. Se però si è ...

Sono stati arrestati in Thailandia due italiani Che avevano messo in piedi una truffa fingendosi George Clooney : Sono state arrestate in Thailandia, a Pattaya, due persone italiane che avevano messo in piedi una truffa fingendosi l’attore statunitense George Clooney. I due, Francesco Galdelli e Vanja Goffi, Sono stati arrestati in un’operazione coordinata dagli agenti italiani dell’Interpol e dalla

Ligabue loda il suo pubblico : "Ho bisogno di te - Che hai bisogno di me" - : Marina Lanzone Il cantante rock ha aperto la tournée a Bari. 25mila spettatori, tanto divertimento e buona musica. Ligabue: "Ogni volta è come il primo concerto" Ligabue è tornato. Lo Start tour 2019 ha preso il via ieri al San Nicola di Bari. 25mila persone, non tantissime, considerando che lo stadio ha una capienza di oltre 58mila spettatori. Ma tra il pubblico c’erano grandi e piccini, fan storici e dell’ultima ora, e per ognuno ...

Summertime sadness : cos’è la depressione estiva di cui (forse) hai sofferto anChe tu : Si chiama Summertime sadness ed è la depressione estiva, caratterizzata da specifici sintomi, quali inappetenza, tristezza, insonnia, pigrizia. A soffrirne sono soprattutto le donne. Questa forma di depressione fa parte del SAD, il disturbo affettivo stagionale, difatti va e viene con le stagioni. Le persone che ne soffrono tendono a sentirsi peggio durante i mesi caldi, al contrario di quel che accade a chi più frequentemente si incupisce nei ...