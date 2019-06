Cannavaro avvisa la Juventus | “in Europa serve qualcosa in più”

calcioweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Laha deciso di affidare la panchina a Maurizio Sarri, inizia una nuova avventura con l’obiettivo di confermarsi in campionato e tentare l’assalto alla prossima Champions League. Una squadra pronta a dare battaglia è sicuramente il Napoli di Carlo Ancelotti, punta tantissimo sul club azzurro l’ex difensore Fabio, ecco l’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Tecnici che hanno vinto a livello internazionale. La Serie A riprende quota. «Mi auguro che il nostro campionato cresca. Conte e Sarri tornano arricchiti dall’esperienza al Chelsea, Ancelotti in giro per l’ha vinto tutto. Però, non è che Allegri o Spalletti fossero scarsi. Capisco che in certe situazioni; o cambi giocatori o allenatore. E la seconda soluzione è più semplice per ridare stimoli alla squadra». Apriamo i quaderni. «Anche se diversi nel tipo di gioco, ...

