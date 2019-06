ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) Manca solo laall’accordo trae il. Lo scrive As. Unache arriverà nei prossimi giorni, sostiene il quotidiano, che aggiunge che tra oggi e domani potrebbero esserci le visite mediche e si chiuderà anche la questione pagamento. Il club spagnolo potrà così ufficializzare l’arrivo del difensore centrale addirittura prima. As scrive che ilha concentrato tutti i suoi sforzi super rafforzare la linea difensiva che in questa stagione ha avuto un rendimento molto irregolare. Il club aveva già provato l’anno scorso ad acquistare il difensore, maaveva preferito restare al Napoli. Ora ha cambiato idea e lo sforzo e la costanza delstanno per essere premiati. L'articolo As: LadicollailNapolista.

napolista : As: La firma di Albiol col Villareal entro la fine della settimana Il quotidiano sportivo parla di probabili visite… - SiamoPartenopei : Albiol al Villareal, svolta dalla Spagna: 'Entro domani le visite mediche, poi la firma' -