Alberto Cirio | Potevamo festeggiare anche noi per i Giochi del 2026 | invece

(Di martedì 25 giugno 2019) Non nasconde il suo rammarico, presidente del Piemonte, per l’esclusione della sua regione dall’Olimpiade invernale del. In un’intervista a La Stampa si mostra in parte arrabbiato per la gestione della corsa ai, in parte deluso:“Avremmo potuto e dovuto essere a Losanna a. La nostra presenza, con l’eredità del 2006, avrebbe dato più forza alla candidatura italiana eeccoci qua: loro festeggiano, noi siamo davanti alla tv. Fa rabbia”.L’esclusione dall’Olimpiade di Milano e Cortina è colpa, secondo, in particolare del sindaco Appendino:“Non le ha volute: ha abbandonato un progetto che avrebbe garantito opportunità al territorio. Credo abbia avuto un atteggiamento pregiudiziale. ... Ancora oggi si dice disponibile a prestare gli impianti, purché non ...

