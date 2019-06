Vasto | dramma in una casa di riposo | 72enne uccide anziana nella stanza da letto

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificatonotte tra sabato e domenica scorse a, in provincia di Chieti, dove un uomo di 72 anni, Vito Papa, originario di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, ha uccisosuadaun'altra paziente di 87 anni. Al momento sono ignoti i motivi che hanno portato l'uomo ad agire in maniera così sconsiderata ma, a quanto pare, lo stesso, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, aveva problemi psichici. Secondo i primi rilievi effettuati dai carabinieri, pare che la scena sia stata ripresa interamente dal sistema di videosorveglianza di cui è dotata la struttura. L'uomo si sarebbe recatoaffianco, dove appunto si trovava l'altra paziente: a questo punto avrebbe preso il bastone del trapezio che, in genere, si trova sopra ai letti, e avrebbe colpito a morte la poveretta. Attualmente il soggetto ...